Furgone prende fuoco sulla A26: coda verso Masone

Intervento dei vigili del fuoco con la squadra di Multedo, coda di cinque chilometri in costante aumento

Cinque chilometri di coda sulla A26 tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone a causa di un furgone che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 11.

Sul posto poco dopo le 16 di venerdì 4 giugno sono intervenuti i vigili del fuoco di Multedo, le fiamme sono state domate ma il furgone è andato distrutto. Sul posto anche i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia, al lavoro per liberare la carreggiata. Non risultano esserci feriti.

Il traffico risulta bloccato in direzione Masone e la coda è in costante aumento.

In Autostrada sono segnalate code per traffico intenso anche sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 e tra Bolzaneto e Busalla a causa dei cantieri in A7.