Triplo schianto in autostrada: feriti, traffico in tilt e code chilometriche

Mattinata di caos sulle autostrade genovesi con code chilometriche su quasi tutte le principali direttrici a causa di una serie di incidenti stradali che hanno mandato in tilt la viabilità, con ripercussioni anche su quella ordinaria. Problemi anche per chi viaggia in treno perché prosegue lo sciopero del personale fino alle ore 21 (a questo link tutti i dettagli).

A10: schianto in galleria e quattro feriti

Venerdì 1 dicembre 2023 si è aperto con uno schianto sulla A10 tra Genova Pegli e Aeroporto in direzione Genova, avvenuto intorno alle 6:15. Una donna ha perso il controllo dell'auto ed è andata a sbattere nella galleria Cantarena Est, con successivo tamponamento e tre vetture coinvolte. Il bilancio è di cinque feriti non gravi, quattro dei quali portati in ospedale con codici gialli e verdi (a questo link il nostro articolo). Alle ore 9 sono segnalati undici chilometri di coda a partire da Arenzano, ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria con forti rallentamenti nel ponente e verso il centro.

Maxi tamponamento sulla A12

Poco dopo c'è stato un altro incidente sulla A12, un altro tamponamento con diversi veicoli coinvolti tra Rapallo e Chiavari (in direzione levante) e un ferito trasportato in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Segnalati quattro chilometri di coda nel tratto.

A26: incidente con quattro veicoli coinvolti, due mezzi pesanti

Terzo schianto della mattinata in A26. Intorno alle ore 8, nel tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Genova Ventimiglia in direzione Genova c'è stato un altro incidente, questa volta con due mezzi pesanti e due automobili coinvolte. Presenti sul posto i soccorsi sanitari con automedica e ambulanze, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Ancora da chiarire dinamica e numero di feriti, almeno un paio con la missione del 118 partita in codice rosso. Alle ore 9 sono segnalati otto chilometri di coda in direzione Genova.

