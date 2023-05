Incidente in autostrada, disagi e coda chilometrica

Incidente stradale sull'autostrada A12, tra Rapallo e Chiavari in direzione Rosignano. Sul tratto interessato, poco dopo le 12 di martedì 30 maggio, come segnalato dal portale di Aspi, si è sviluppata una coda di 2 chilometri.

Sul posto la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Si registrano due feriti portati uno in codice giallo e uno in verde all'ospedale di Lavagna. A soccorrere gli automobilisti, la Croce Verde di Chiavari e la Croce Rossa di Chiavari.

A questi disagi vanno a sommarsi quelli delle code per lavori: a causa dei cantieri, infatti, si segnalano rallentamenti tra Masone e il bivio per la A10, in direzione Genova, e coda tra Bolzaneto e bivio per la A12.