Secondo schianto di giornata in autostrada: due feriti

Secondo schianto di giornata in autostrada. Intorno alle ore 17:30 di mercoledì 1 maggio 2024 il conducente di un Suv ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere nei pressi della galleria Coronata, poco prima del ponte San Giorgio, nel tratto tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato i due occupanti dell'automobile e li hanno affidati alle cure del 118, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Villa Scassi con le ambulanze della Croce Verde Sestri Ponente e dei Volontari del Soccorso Fiumara.

Importanti ripercussioni per quello che riguarda la viabilità: alle ore 18 sono segnalati due chilometri di coda in direzione Genova tra Pegli e l'allacciamento A10/A7. Si tratta del secondo incidente di giornata: in mattinata, sulla A12, il conducente di un'automobile ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere finendo incastrato tra le lamiere del guardrail. Il casello di Chiavari è stato chiuso e non sarà riaperto prima delle ore 22 per consentire i lavori di ripristino. I vigili del fuoco, infatti, hanno dovuto tagliare il guardrail per liberare il veicolo.

