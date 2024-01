Grave incidente in A10: morto un uomo, tratto autostradale chiuso (poi riaperto)

Doppia emergenza sull'autostrada A10 nella giornata di lunedì 8 gennaio: prima attimi di paura per un tir in fiamme tra Arenzano e Varazze, in direzione Ventimiglia, intorno alle 11,30. Verso le 14, nuovo incidente purtroppo con esito mortale vicino al casello di Genova Aeroporto: si è trattato di uno scontro tra un altro tir e un'auto, con traffico bloccato e autostrada chiusa (poi riaperta verso le 16,30) in direzione Ventimiglia. L'anziano conducente dell'auto, purtroppo, non ce l'ha fatta.

Si allunga così l'elenco degli incidenti mortali in questi primi giorni del 2024: prima l'incidente in A7 con un van ribaltato e un giovane di 21 anni, Giovanni Gallori, che ha perso la vita. Poi Massimo Salomone, mancato ieri, investito da un'auto in via Linneo a Rivarolo.

L'incidente del pomeriggio

Poco prima delle 14, un'auto e un tir si sono scontrati in A10 per motivi da chiarire tra il bivio con la A7 e Genova Aeroporto, in direzione Savona. Il tratto è stato chiuso (poi riaperto verso le 16,30) e la polizia stradale ha predisposto l'entrata a Genova Aeroporto per chi vuole andare verso Savona.

Sul posto i vigili del fuoco, l'automedica Golf 2 e i Volontari del Soccorso Fiumara con l'ambulanza: purtroppo un uomo di circa 70 anni, il conducente dell'auto, è morto.

Nel pomeriggio da quando è stato riaperto il tratto il traffico circola su una sola corsia in deviazione sullo svincolo di Genova Aeroporto (obbligo di uscita a Genova Aeroporto con possibilità di rientro immediato in autostrada) e si registrano rallentamenti verso Savona.

Il tir in fiamme

Per quanto riguarda il tir in fiamme di stamattina, per fortuna non si registrano feriti: l'incendio è partito da trattore e, quando il conducente si è accorto del pericolo, è riuscito a uscire dall'abitacolo in tempo. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco da Multedo con l'autobotte che hanno spento le fiamme in poco tempo grazie all'uso dello schiumogeno.

L'autostrada è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di spegnimento e bonifica del manto stradale e poi ha riaperto con qualche chilometro di coda verso Ventimiglia. Inizialmente, per evitare il traffico, era stato consigliato di percorrere sulla viabilità ordinaria il tratto tra Arenzano e Varazze, poi l'allarme è rientrato e nel pomeriggio non si registrano più code.