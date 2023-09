Giornata nera per l'A10: camion scontra galleria, chiuso un altro tratto di autostrada

Giornata da incubo per gli automobilisti genovesi: nel primo pomeriggio, un altro incidente in autostrada ha portato alla chiusura del tratto tra Pra' e Aeroporto, in direzione Genova. Secondo le prime informazioni, un camion in transito avrebbe urtato una galleria all'altezza di Pegli.

La A10 oggi è già martoriata dagli enormi disagi creati dal rovesciamento di una cisterna di gpl all'altezza di Cogoleto, sempre nelle corsie verso Genova: tra le conseguenze, più di 10 km di coda, tratto tra Varazze e Arenzano chiuso, e alcune palazzine evacuate a Cogoleto.

Gli automobilisti diretti da Ventimiglia verso Genova, dunque, che sono obbligati a passare sulla viabilità ordinaria tra Varazze e Arenzano, possono rientrare sulla A10 ad Arenzano ma dovranno uscire nuovamente al casello successivo, ovvero Pra'.

Una volta a Genova le cose non vanno meglio sul versante del traffico, con la viabilità della Foce in tilt a causa della decisione di chiudere corso Marconi per il Nautico.