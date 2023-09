Cisterna si ribalta e disperde gpl, autostrada chiusa e code

Poco prima delle 9,45, sull'autostrada A10 Genova-Savona è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Varazze ed Arenzano verso Genova, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 22,5.

Nell’incidente è stata coinvolta un’autovettura e una cisterna che si è ribaltata disperdendo gpl sul piano viabile.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari (Croce Rossa di Varazza) e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Dopo le 9, all’interno del tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Genova. Inoltre, si registra 1 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Varazze in direzione Genova.

Per gli utenti in viaggio verso Genova, Aspi consiglia di anticipare l’uscita a Celle Ligure, percorre la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada ad Arenzano.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A6 e la A21.