Tir in fiamme in autostrada, prima traffico bloccato e poi coda

Prima traffico bloccato e poi coda di 2 km sull'autostrada A10, tra Arenzano e Varazze, in direzione Ventimiglia, a causa di un tir che ha preso fuoco per motivi da chiarire.

È successo intorno alle 11,30 di oggi, lunedì 8 gennaio. Per fortuna non si registrano feriti: l'incendio è partito da trattore e, quando il conducente si è accorto del pericolo, è riuscito a uscire dall'abitacolo in tempo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme in poco tempo e la polizia stradale.

Autostrade per l'Italia consiglia di entrare a Varazze per andare verso Ventimiglia. Chi arriva da Genova può uscire ad Arenzano e rientrare a Varazze per evitare la coda.