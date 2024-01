Incidenti in A10: prima tir in fiamme, poi scontro camion-auto con traffico bloccato

Doppia emergenza sull'autostrada A10 nella giornata di lunedì 8 gennaio: prima attimi di paura per un tir in fiamme tra Arenzano e Varazze, in direzione Ventimiglia, intorno alle 11,30. Poi, verso le 14, nuovo incidente tra Aeroporto e Pegli con scontro tra un altro tir e un'auto e traffico bloccato in direzione Ventimiglia.

L'incidente tra Aeroporto e Pegli

Poco prima delle 14, un'auto e un tir si sono scontrati in A10 per motivi da chiarire all'altezza del casello di Genova Aeroporto (più precisamente, tra il bivio con la A7 e Genova Aeroporto, in direzione Savona). Il traffico è bloccato e la polizia stradale sta predisponendo l'uscita obbligatoria a Genova Aeroporto.

Sul posto i vigili del fuoco, l'automedica Golf 2 e i Volontari del Soccorso Fiumara con l'ambulanza.

Il tir in fiamme

Per quanto riguarda il tir in fiamme di stamattina, per fortuna non si registrano feriti: l'incendio è partito da trattore e, quando il conducente si è accorto del pericolo, è riuscito a uscire dall'abitacolo in tempo. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco da Multedo con l'autobotte che hanno spento le fiamme in poco tempo grazie all'uso dello schiumogeno.

L'autostrada è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di spegnimento e bonifica del manto stradale e poi ha riaperto con qualche chilometro di coda verso Ventimiglia. Inizialmente, per evitare il traffico, era stato consigliato di percorrere sulla viabilità ordinaria il tratto tra Arenzano e Varazze, poi l'allarme è rientrato e nel pomeriggio non si registrano più code.