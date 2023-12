Incidente in autostrada e lavori, code chilometriche e due feriti in ospedale

Incidente stradale con relativa coda chilometrica sull'autostrada A10 nel pomeriggio di venerdì 15 dicembre, nel tratto tra Arenzano e Pra', in direzione Genova.

Si tratta di un incidente autonomo: coinvolta un'auto che si sarebbe schiantata per motivi da chiarire, forse un malore del conducente. Dopo le 16 risultavano 3 chilometri di coda.

Sul posto i mezzi di Aspi, della polizia stradale, le ambulanze della Croce Verde Pegliese, della Croce d'Oro di Sciarborasca e l'automedica Golf 5: i due passeggeri dell'auto, marito e moglie, sono stati portati al Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo.

I cantieri nella stessa area non aiutano: sulla A26 traffico rallentato tra Masone e il bivio con la A10, in direzione Genova, per lavori.