Incidente in autostrada, code chilometriche e traffico in tilt anche sulla viabilità ordinaria

Caos e disagio in autostrada a causa di un incidente stradale: per la precisione, alle 8,20 circa, si è formata una coda di 5 km (diventata di 3 poco dopo le ore 9) sulla A10, tra Arenzano e Genova Pra'.

Aspi consiglia, per chi deve andare verso Genova, di uscire al casello di Arenzano e rientrare a Pra' dopo aver percorso la via Aurelia, ma proprio a causa della situazione si sono create code anche sulla viabilità ordinaria, specialmente tra Vesima e Voltri.

L'incidente ha riguardato un camion e due auto ed è avvenuto in galleria al km 12, proprio vicino al bivio con la A26 (infatti si registra coda anche lì, direzione Gravellona). Una persona ferita in codice giallo, portata all'ospedale di Voltri dalla Misericordia Ponente Soccorso. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Nel frattempo coda anche sulla A12, tra Rapallo e Chiavari (direzione Rosignano) per lavori.