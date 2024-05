Autostrade: giornata da incubo, altri due incidenti

Giornata nera in autostrada, quattro gli incidenti in poche ore che hanno creato disagi alla viabilità mercoledì primo maggio 2024. Il primo schianto in mattinata sulla A12, quattro i feriti dopo che il conducente di un'automobile Audi ha sfondato il guardrail nei pressi dello svincolo di Chiavari. Il casello è rimasto chiuso tutto il giorno per i lavori di ripristino e quattro persone sono state portate in ospedale in codice giallo.

Altro schianto nel pomeriggio, intorno alle ore 17:30, sulla A10, poco prima dell'allacciamento per la A7, due in questo caso i feriti portati in codice giallo al Villa Scassi, il conducente di un Suv andato a sbattere e un passeggero.

In serata, infine, poco dopo le ore 19, sull'autostrada A10, fra il casello di Genova Aeroporto e Pegli, sono avvenuti due incidenti stradali a un centinaio di metri l'uno dall'altro. Gli occupanti hanno riportato solo lievi ferite e sono usciti autonomamente dai mezzi. I Vigili del Fuoco, intervenuti sia dal distaccamento di Multedo che dalla sede centrale, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e delle vetture. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico il breve tempo necessario alla rimozione dei mezzi. Sul posto 118 e Polizia autostradale.

