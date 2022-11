Incidenti e cantieri, mattinata di traffico in autostrada

Traffico in autostrada in direzione del capoluogo ligure e verso Ventimiglia nella mattina del 29 novembre.

Le auto sono finite incolonnate in seguito alla presenza di un cantiere in carreggiata e ad un incidente. I fatti rispettivamente sull'A26 tra Ovada e Masone e in A10 tra Arenzano e Celle Ligure.

Nel primo caso per dei lavori programmati la coda ha raggiunto i 4 km ed è in aumento dal km 27 appunto tra Ovada e Masone. In A10, invece, verso il confine, per il ripristino di un sinistro si è verificata una coda di 4 Km subito dopo Arenzano.

Intanto, sempre in A10, rimane chiuso il casello di Celle Ligure, sia in entrata sia in uscita, per i lavori di demolizione del viadotto Vignetta colpito da un mezzo a bordo di un tir sabato scorso.