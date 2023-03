Incidente con coda in A10, e A12 riaperta in ritardo per lavori: mattinata difficile in autostrada

Mattinata difficile sulle autostrade genovesi tra code per cantieri, riaperture rimandate sulla A12 (adesso il tratto è aperto) e incidenti (sulla A10 tra Pra' e Aeroporto, con coda di 4 km dalle 8,30).

L'incidente

Da segnalare un incidente stradale sulla A10 tra Pra' e Aeroporto, in direzione Genova, con 4 km di coda alle 8,35 del mattino. Sono coinvolti due veicoli, uno è fermo in corsia di sorpasso mentre l'altro è già stato rimosso. Un ferito lieve, portato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Sul posto la polizia stradale che sta facendo luce sulla dinamica e la Croce Verde Pegliese con l'ambulanza.

Per il resto, nella mattinata di mercoledì 15 marzo si registrano code dovute principalmente ai cantieri tra Recco e Nervi in direzione Genova (2 km), poi sulla A10 tra Varazze e Pra' in direzione Genova (3 km), tra Pra' e Arenzano in direzione Ventimiglia (2 km), infine sulla A7 tra Genova Est e Genova Nervi (1 km) e traffico intenso all'altezza di Bolzaneto.

Il tratto riaperto in ritardo

Ha riaperto alle 7, con un'ora di ritardo, il tratto di A12 tra Genova Nervi e Recco (direzione Livorno) chiuso nella notte. Lo slittamento si è reso necessario per terminare l'installazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, e per consentire il completamento di lavori giudicati da Aspi inderogabili avviati all'interno della galleria Colle Ometti. Un po' di traffico e qualche disagio per gli automobilisti, ma poi la situazione è tornata alla normalità.