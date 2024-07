Bus contro camioncino della frutta: ricostruita la dinamica dell'incidente

Ricostruita la dinamica dell'incidente di giovedì mattina sul lungomare di Pegli, che ha visto coinvolti un autobus della Amt e un camioncino che vendeva frutta. Già dalle testimonianze raccolte nei minuti successivi all'incidente, era parso chiaro che tra l'autista del bus e il conducente del camioncino fosse nato un alterco. Ora la dinamica ricostruita dalla polizia locale racconta dell'autista Amt che, dopo aver iniziato a sorpassare il camioncino, parcheggiato per una breve sosta in mezzo alla strada, lo ha urtato, mandando in frantumi i vetri sul lato destro del bus.

L'autista non si è però fermato, anzi, ha accelerato agganciando il camioncino, che è stato trascinato per circa cinque metri sopra al marciapiede del lungomare. In tutto ciò a bordo dell'autobus c'erano tre passeggeri, tra cui una donna di 80 anni; due di loro sono stati portati all'ospedale di Sestri in codice giallo.

Il conducente del mezzo Amt non ha voluto rilasciare dichiarazioni agli agenti della polizia locale intervenuti per gestire la viabilità e le operazioni di pulizia e bonifica. Sul manto stradale si sono infatti rovesciati i vetri del bus e circa 50 chili di frutta, la strada è stata riaperta solamente nel primo pomeriggio.