Brusca frenata del bus: passeggeri a terra, feriti e caos traffico

Una brusca frenata alla rotatoria, forse per evitare l'impatto con un altro veicolo, e diversi passeggeri a bordo di un autobus di Amt sono caduti, alcuni dei quali rimanendo feriti.

È successo intorno alle ore 9 di giovedì 11 luglio 2024 alla rotonda tra via di Francia e via Milano, davanti al piazzale dei traghetti Iqbal Masih. Il mezzo da 18 metri ha di fatto bloccato il traffico per almeno un quarto d'ora, anche per l'arrivo di tante ambulanze sul posto: Croce Blu Carbonara, Croce d'Oro Sampierdarena, Croce Bianca Genovese, Croce Rosa Rivarolese e Volontari Soccorso Fiumara, oltre all'automedica Golf 4. Diverse persone, una decina, sono rimaste ferite, sono state accompagnate in ospedale, i bambini al Gaslini e gli adulti tra Villa Scassi e Galliera, tutti in codice giallo.

La polizia locale è intervenuta con tre pattuglie, due per i necessari rilievi sull'incidente e una per la gestione della viabilità, fortemente congestionata in tutta la zona. La centrale operativa riferisce, intorno alle ore 9:45 che il traffico sta lentamente cominciando a scorrere, ma l'ingorgo non è ancora risolto.

