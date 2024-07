Scontro tra un'auto e un bus, ferito un trentenne

Incidente stradale martedì pomeriggio intorno alle 14.30 in via Coronata. Secondo quanto ricostruito un bus si sarebbe scontrato con un'auto.

Un uomo di circa 30 anni sarebbe rimasto ferito in modo lieve. Sul posto il 118 e la Croce Oro di Sampierdarena che ha soccorso il ferito, trattato sul posto.

L'incidente è avvenuto nella parte alta della via, in un punto in cui la carreggiata è stretta. Sul posto la polizia locale che ha gestito il traffico creatosi per il sinistro.