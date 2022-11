Scontro auto-scooter: giovane in codice rosso

Ancora un incidente stradale sulle strade genovesi con un'automobile e uno scooter coinvolti. Per ragioni ancora da accertare i due mezzi si sono scontrati intorno alle 7:30 di mercoledì 2 novembre 2022 in via Sampierdarena.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo alla guida dello scooter che è stato soccorso dal personale del 118 con l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Verde di Sestri. La missione è partita in codice giallo, ma le condizioni del giovane si sono rivelate più gravi del previsto ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale per accertare la dinamica dello schianto.