Doppio incidente stradale con bus in pochi minuti

Doppio incidente stradale con il coinvolgimento di bus, nel giro di pochi minuti, a Genova.

I casi entrambi verso le 9 del mattino di oggi, sabato 4 maggio: il primo in via Pinetti, tra Marassi e Quezzi, dove dalle prime informazioni un'auto avrebbe scontrato un bus Amt della linea 47.

Il secondo in via Amarena a San Fruttuoso, dove un bus avrebbe urtato un veicolo in sosta.

Per fortuna non risultano feriti. Sul posto la polizia locale per dirigere il traffico e procedere con i rilievi per fare chiarezza sui due casi.