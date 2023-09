Perde il controllo dell'auto e si ribalta nella notte

Incidente nella notte, fortunatamente senza gravi conseguenze. In via Canevari un uomo ha perso il controllo della propria automobile per ragioni in via di accertamento e si è ribaltato all'altezza della scuola Firpo a Marassi. È successo poco prima delle ore 2 di domenica 17 settembre 2023.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre l'uomo dall'abitacolo e i soccorritori con l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della pubblica assistenza Nuova Volontari del Soccorso di San Fruttuoso.

L'uomo è stato medicato sul posto e ha rifiutato il trasporto in ospedale.