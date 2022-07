Auto finisce sul fianco, una ragazza ferita

Nel tardo pomeriggio di martedì 5 luglio 2022 i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in via Pierino Negrotto Cambiaso, a Begato, per un incidente stradale.

Il conducente di un'automobile ha urtato un veicolo parcheggiato ed ha finito la sua corsa su di un fianco. I tre giovani occupanti sono usciti autonomamente mentre una ragazza è stata portata al pronto soccorso in codice giallo per accertamenti, intervenuta sul posto l'ambulanza della Croce Rosa Rivarolese.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e il veicolo, poi lo hanno rimesso sulle ruote. Intervenuta anche la polizia locale per i rilievi.