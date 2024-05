Un'altra auto ribaltata in Val Bisagno

Un'altra auto ribaltata a Genova. L'incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 25 maggio 2024 in via Adamoli in Valbisagno, fortunatamente però non ci sono stati feriti.

La persona alla guida, per ragioni da accertare, ha perso il controllo del veicolo e ha finito la corsa sul fianco. Sul posto è intervenuta la polizia locale e un carro attrezzi per la rimozione dell'automobile.

Sempre in Valbisagno, ma in via Emilia, si era ribaltata un'automobile della polizia locale la scorsa settimana. Una dozzina di giorni fa, infine, un altro incidente in corso Europa, spesso teatro di episodi simili in questi anni in prossimità delle pensiline dei bus.

Foto dal gruppo Facebook Sei di San Gottardo ®

