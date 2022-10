Incidente a Mezzanego, auto ribaltata con tre persone all'interno

Incidente a Mezzanego nel pomeriggio di lunedì 3 ottobre, dove un'auto con tre persone a bordo si è ribaltata sulla strada provinciale 36, in località Perinetto.

Inizialmente sembrava un incidente grave, tanto che i soccorsi sono stati mandati in codice rosso, ma per fortuna i feriti si sono rivelati lievi: un passeggero dell'auto è stato portato al pronto soccorso di Lavagna dalla Croce Verde di Borzonasca, in codice verde. Stessa destinazione per un'altra persona, soccorsa dalla Croce Bianca di Mezzanego anche lei in codice verde.

Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari, i soccorsi con l'automedica del 118 Tango 1 e i carabinieri di Sestri Levante.