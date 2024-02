Auto ribaltata in lungobisagno Dalmazia. È successo stamattina, sabato 3 febbraio 2024, intorno alle ore 9. La persona alla guida ha perso il controllo del veicolo per ragioni in via di accertamento e ha finito la corsa sul fianco.

Sul posto il 118 ha inviato in codice rosso automedica Golf 3 e ambulanza della Croce Verde San Gottardo, fortunatamente le condizioni del ferito si sono poi rivelate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento.

Inevitabili i disagi al traffico con qualche rallentamento gestito dalla polizia locale in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco per liberare la carreggiata.

