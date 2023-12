Auto ribaltata in autostrada, un ferito e coda

Incidente stradale sull'autostrada A7 in direzione Serravalle. Intorno alle ore 8:30 di domenica 3 dicembre 2023 una persona alla guida di un'automobile ha perso il controllo del veicolo, forse per la presenza di ghiaccio, e si è ribaltata poco prima del chilometro 98, tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione nord. Il traffico è rimasto bloccato fino alle 9 per consentire i soccorsi e si è creata una coda.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con automedica Golf 2 e ambulanza della Croce Rossa di Ronco Scrivia e una persona è stata portata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Alle 8:50 di domenica Autostrade segnala un chilometro di coda e consiglia di uscire a Isola del Cantone, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Vignole Borbera. Sul luogo dell'evento sono presenti la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia.