Corso Europa, perde il controllo dell'auto e si ribalta

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco per estrarre la donna dall'auto, gli uomini della polizia dinamica per far luce sulla dinamica e i soccorritori del 118

Incidente in corso Europa nella serata di mercoledì 29 settembre 2021, per cause ancora da accertare una donna ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltata a Nervi, dopo aver sbandato, viaggiando in direzione ponente.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco per estrarre la donna dall'auto, gli uomini della polizia dinamica per far luce sulla dinamica e i soccorritori del 118.

La donna alla guida è stata portata in ospedale fortunatamente non in gravi condizioni, non sembrerebbero essere coinvolti altri veicoli.