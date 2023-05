Moto a terra e auto ribaltata: schianto in corso Europa con due feriti

Non è ancora chiara la dinamica, quello che è certo è che ci sono forti rallentamenti in corso Europa in direzione centro per un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 16:45 di giovedì 18 maggio 2023 all'altezza di via Scribanti.

Secondo quanto riferito dalla centrale operativa della polizia locale sono coinvolte una moto e un'automobile, che si è anche ribaltata. Presenti sul posto diverse pattuglie per le deviazioni al traffico e per i rilievi necessari a fare chiarezza su quanto accaduto.

Il 118 ha inviato in corso Europa le ambulanze della Croce Bianca e della Croce Verde e l'automedica Golf 3, due persone sono state portate in codice giallo, all'ospedale San Martino di Genova: l'uomo di circa 60 anni in sella al mezzo a due ruote e un 70enne alla guida dell'auto. Sono stati anche allertati i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi.