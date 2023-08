Si ribalta con l'auto e rimane incastrato nell'abitacolo

Incidente stradale a Ferragosto in via IV Novembre a Casarza. Nella tarda mattinata di martedì 15 agosto 2023, per cause in via di accertamento, un uomo di 53 anni ha perso il controllo dell'automobile e si è ribaltato dopo aver urtato diverse vetture parcheggiate.

L'uomo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno estratto dal portello del portabagagli, stabilizzandolo sulla barella spinale e consegnandolo alle cure del 118.

Fortunatamente non sono rimaste coinvolte altre persone, il 53enne è poi stato portato in codice verde all'ospedale di Lavagna.