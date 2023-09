Auto ribaltata in autostrada, vigili del fuoco in azione

Un'auto si è ribaltata in autostrada per motivi da chiarire: è successo verso le 10,40 sulla A10, all'altezza di Cogoleto, tra i caselli di Arenzano e Varazze, in direzione Ventimiglia.

Secondo le prime informazioni, tutti i passeggeri dell'auto dovrebbero essere riusciti a uscire autonomamente. Sul posto si sono formati 2 km di coda.

I soccorsi sono ancora sul posto: i volontari della Croce d'Oro di Sciarborasca, della Croce Rossa del Ponente, l'automedica Golf 5 e i vigili del fuoco.