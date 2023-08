Auto ribaltata in autostrada, maxi coda di 8 chilometri

Sull'autostrada A12, tra Nervi e Recco verso Livorno, maxi coda di 8 chilometri a seguito di un incidente avvenuto al km 18+500 nella tarda mattinata di oggi (lunedì 7 agosto) nel quale è rimasta coinvolta un'auto che si è ribaltata. Inizialmente, verso le 11, il traffico era totalmente bloccato: dopo mezzogiorno ha ricominciato a scorrere su una sola corsia, ma si registrano forti disagi alla viabilità.

Sull'auto, una donna di 76 anni è stata portata in codice rosso prima all'ospedale San Martino e poi, con l'elisoccorso, verso l'ospedale San Paolo di Savona (dove c'è una clinica di chirurgia specializzata) a causa di un brutto trauma a una mano.

Aspi consiglia, a chi è in viaggio verso Livorno, di uscire a Nervi e rientrare in A12 a Recco, dopo aver percorso la via Aurelia (ma anche la viabilità ordinaria sta risentendo della coda in autostrada).

Sul posto si sono subito recati il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso: la polizia stradale, i vigili del fuoco, la Croce Verde di Quinto, la Croce Verde di Quarto e l'automedica Golf 6.