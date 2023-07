Incidente in autostrada: auto si ribalta

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 6 luglio sull'autostrada A10 dove un'auto verso le 16,20 si è ribaltata per motivi da chiarire nel tratto tra Arenzano e Pra', in direzione Genova, mettendo alla prova il traffico già congestionato.

Non sono stati coinvolti altri veicoli e, secondo le prime informazioni, le persone all'interno dell'auto sarebbero riuscite a uscire da sole riportando per fortuna ferite non gravi.

Sul posto la Croce Verde Praese, la Croce d'Oro di Sciarborasca, l'automedica del 118 Golf 5 e i vigili del fuoco.