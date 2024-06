Auto si ribalta in autostrada: mobilitazione di soccorsi nella notte

Notte movimentata, quella appena trascorsa per il personale sanitario e i vigili del fuoco. Diversi gli interventi, il più importante intorno alle 4, quando un'auto si è ribaltata in autostrada, sulla A10, nel tratto tra Voltri e il casello di Pegli. A bordo dell'auto un trentenne che ha perso il controllo per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto il 118 con l'automedica Golf 5, un'ambulanza di Ponente Soccorso, i vigili del fuoco e la polizia. L'uomo fortunatamente è uscito illeso dall'abitacolo e ha rifiutato il trasporto in ospedale.