Auto si schianta contro un muro

Schianto a Nervi, in via Donato Somma, intorno alle ore 19 di martedì 15 agosto 2023. Un'automobile, per ragioni in via di accertamento, finita contro un muro.

Sul posto il 118 ha inviato ambulanze della Croce Verde Bogliasco, Croce Bianca Genovese e Croce Rossa di Sori, le quattro persone a bordo, una coppia con due bambini, sono state soccorse e portate in ospedale tra San Martino e Gaslini con codici gialli.

In via Somma sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e i vigili del fuoco per spostare il veicolo. Inevitabili i disagi al traffico perché l'auto era rimasta in mezzo alla strada.