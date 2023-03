Schianto auto-moto: 20enne intubato

Grave incidente con ripercussioni sul traffico a Bolzaneto, in via Pasquale Pastorino. Intorno alle ore 14:20 di sabato 25 marzo 2023 si sono scontrate, per ragioni in via di accertamento, un'automobile e una moto.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 2 e un'ambulanza della Croce Rosa Rivarolese, le condizioni del giovane centauro, 20 anni, sono sembrate subito molto gravi. È stato intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova per politrauma.