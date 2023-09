Incidente a Sampierdarena: due feriti, strada chiusa e poi riaperta

Via Gian Battista Monti è rimasta chiusa tra le ore 9:45 e le 10:20 circa di mercoledì 13 settembre 2023 a causa di un incidente stradale. Secondo le prime informazioni si sono scontrate, per ragioni in via di accertamento, una moto e un'automobile.

A Sampierdarena, oltre alla polizia locale, sono intervenuti i soccorritori della pubblica assistenza Volontari del Soccorso Fiumara e l'automedica Golf 4. Missione partita in codice rosso e poi declassata a gialla, le due persone a bordo del mezzo a due ruote sono state portate in codice giallo all'ospedale Villa Scassi.

Dopo i rilievi effettuati dalla polizia locale la strada è stata riaperta. Inevitabili le ripercussioni sul traffico nella zona.