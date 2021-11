Scontro auto-moto in via Linneo, un ferito

Scontro auto-moto con un ferito in via Carlo Linneo nella zona del Cige a Begato. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 di lunedì 29 novembre 2021 all'incrocio con via Respighi, nei pressi dell'edicola.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato un giovane motociclista di 19 anni che è stato soccorso dai militi del 118 e portato in codice giallo, fortunatamente non in gravi condizioni, all'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale, per qualche decina di minuti è stato fermato il traffico per consentire l'intervento dei soccorritori.