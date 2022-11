Scontro auto-moto: centauro in ospedale

Incidente stradale in via Gianelli a Quinto intorno alle ore 14:15 di giovedì 3 novembre 2022. Per ragioni ancora da accertare si sono scontrate un'automobile e una moto all'altezza dei giardini.

Ad avere la peggio l'uomo alla guida del mezzo a due ruote, sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Golf 1 e l'ambulanza della Croce Gialla, la missione è partita in codice rosso perché il motociclista perdeva molto sangue da una ferita alla testa. Dopo i primi soccorsi è stato disposto il trasporto in codice giallo (di media gravità) all'ospedale San Martino per un trauma cranico.

Soccorsa dalla Croce Gialla anche una passante spaventata dall'impatto, è stata portata in codice verde al Galliera per accertamenti. Gli agenti della polizia locale dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.