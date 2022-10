Schianto auto-moto: due feriti nella notte, uno grave

Nella notte tra domenica 30 e lunedi 31 ottobre 2022 via Walter Fillak a Sampierdarena è rimasta chiusa in entrambe le direzioni in seguito a un grave incidente stradale che ha coinvolto un'automobile e una moto.

Lo schianto è avvenuto intorno a mezzanotte per ragioni ancora da accertare, ad avere la peggio è stato un giovane motociclista che nella caduta ha riportato la probabile frattura del femore e un forte trauma toracico. È stato soccorso dal personale del 118 con l'automedica Golf 4 e l'ambulanza dei Volontari del Soccorso Fiumara ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. Anche l'automobilista è rimasto ferito, ma in maniera meno grave, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi da un'ambulanza della Croce Verde di Sestri.

Via Walter Fillak è stata chiusa intorno all'una e mezza per consentire i rilievi della polizia locale che dovrà fare luce sulla dinamica, è stata riaperta intorno alle ore 3.