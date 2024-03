Auto pirata travolge moto: 57enne in ospedale

Incidente stradale con auto pirata in fuga in via Walter Fillak. È successo intorno alle ore 21:45 di martedì 19 marzo 2024. Lo schianto, per ragioni in via di accertamento, ha coinvolto un'automobile e una moto con a bordo un 57enne che è rimasto ferito.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 2 e un'ambulanza della Croce Oro di Sampierdarena, la missione è partita in codice rosso. Le condizioni dell'uomo si sono fortunatamente rivelate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento ed è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova.

La polizia locale, intervenuta anche con il personale dell'infortunistica, ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente. Sono inoltre state avviate le indagini per rintracciare il conducente dell'automobile, che non si è fermato a prestare soccorso.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp