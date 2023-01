Scontro auto-moto: un ferito in codice rosso

Incidente stradale in via Emilia a Molassana intorno alle ore 13:30 di lunedì 9 gennaio 2023. A scontrarsi, per ragioni ancora da accertare, un'automobile e una moto, ferito gravemente l'uomo di 40 anni alla guida del mezzo a due ruote.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Golf 3 e un'ambulanza dell'associazione Gau. Il motociclista ha riportato diversi traumi tra cui uno importante a una gamba, dopo i primi soccorsi prestati in strada è stato disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Presente in via Emilia anche la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e regolare il traffico.