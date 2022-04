Scontro auto-scooter: donna in codice rosso all'ospedale

Scontro tra un'automobile e uno scooter stamattina, giovedì 28 aprile 2022, all'incrocio tra corso Torino e via Tolemaide alla Foce.

Ad avere la peggio nell'incidente, avvenuto intorno alle 7 del mattino, la donna alla guida dello scooter, nell'incidente ha riportato la frattura del femore e del polso ed è stata soccorsa dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica.

La donna è stata portata in codice rosso, per dinamica, all'ospedale San Martino di Genova.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale per far luce sulla dinamica dello scontro e per i consueti rilievi, qualche disagio al traffico della zona.