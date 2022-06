Sopraelevata, scontro auto-moto: un ferito e una sola corsia verso levante

Incidente in sopraelevata poco dopo le 8 del mattino in direzione levante, per ragioni ancora da accertare si sono scontrate un'automobile e una moto venerdì 10 giugno 2022.

Ferito il motociclista che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale Galliera.

Intervenuti anche gli agenti della polizia locale che per qualche minuto hanno chiuso la sopraelevata per consentire l'intervento dei soccorsi, poi intorno alle 8:25 hanno riaperto, ma solo a una corsia. Inevitabili i rallentamenti per chi viaggia verso il levante genovese.