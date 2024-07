Schianto nella notte: motociclista in codice rosso all'ospedale

Grave incidente stradale in via San Quirico nella serata di domenica 30 giugno 2024. Due i veicoli coinvolti nello schianto, per ragioni in via di accertamento, avvenuto verso le ore 21:45 in Val Polcevera.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 2 e un'ambulanza della Croce d'Oro di Sampierdarena, ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida della moto, un 33enne che avrebbe riportato alcune fratture e un trauma cranico.

È stato portato in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino di Genova. Via San Quirico è stata chiusa dalla polizia locale e si sono registrati disagi al traffico, soccorsi e poi rilievi sono andati avanti per diverse ore perché la strada è stata riaperta solo intorno poco dopo l'una e mezza di lunedì 1° luglio.

