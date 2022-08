Val Fontanabuona, scontro auto-moto: 34enne in codice rosso

Incidente stradale in via Nicola Sturla nella frazione Bavaggi di San Colombano Certenoli intorno alle 17:30 di sabato 20 agosto 2022. I carabinieri accerteranno dinamica e responsabilità.

Lo scontro ha coinvolto un'automobile e una moto, ad avere la peggio il centauro, un uomo di 34 anni, che ha riportato diversi traumi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Tango 1 e ambulanze della Croce Verde di Carasco e Croce Rossa di Cogorno.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Lavagna, feriti in maniera meno grave gli occupanti delll'auto, che sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo.