Schianto auto-moto: due giovani in codice rosso all'ospedale

Ancora un incidente stradale a Genova, questa volta in via San Benedetto, strada che scende dopo la stazione metro di Principe verso via Buozzi. Intorno alle ore 8:30 di lunedì 16 ottobre 2023 lo schianto ha coinvolto, per motivi in via di accertamento, un'automobile e una moto.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 3 e le ambulanze della Croce Bianca Carignano e Croce Verde Genovese, ad avere la peggio nell'impatto sono stati i due ragazzi a bordo della moto. Una 22enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova per un forte trauma alla schiena, il ragazzo alla guida è stato invece portato al Galliera, sempre in codice rosso ma per dinamica. Entrambi coscienti non sarebbero in pericolo di vita.

In via San Benedetto è intervenuta anche la polizia locale per i necessari accertamenti sulla dinamica e per regolare il traffico, che ha subito qualche rallentamento durante i soccorsi.