Schianto auto-maxi scooter: motociclista in ospedale

Incidente stradale in piazza Giuseppe Verdi a due passi dalla stazione ferroviaria di Genova Brignole. A scontrarsi, intorno alle ore 10 di lunedì 22 maggio 2023 per ragioni in via di accertamento, un'automobile e un maxi scooter all'incrocio tra via Tolemaide e il tunnel di via Canevari.

Ad avere la peggio l'uomo alla guida del mezzo a due ruote, finito a terra dopo aver impattato con la fiancata dell'auto, soccorso con l'ambulanza della NV Moresco e portato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Presente sul posto la pattuglia inviata dalla polizia locale per la gestione del traffico e per i necessari accertamenti su dinamica e responsabilità, secondo alcuni testimoni non sarebbe escluso un passaggio con il semaforo rosso da parte di uno dei due conducenti.