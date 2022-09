Scontro auto-moto: 20enne in codice rosso all'ospedale

Grave incidente stradale intorno alle ore 14 di lunedì 5 settembre 2022 in via Lungotorrente Secca in Valpolcevera dove, per ragioni ancora da accertare, si sono scontrate un'automobile e una moto. Ad avere la peggio un giovane centauro di 20 anni che, secondo quanto riferito dal 118, avrebbe riportato una brutta frattura esposta di tibia e perone.

Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 Golf e l'ambulanza della Croce Rossa di Campomorone, il ragazzo è stato soccorso e medicato, poi trasportato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.

Presenti sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica.