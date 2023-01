Schianto auto-moto nella notte di Capodanno, un ferito in codice rosso

Il primo grave incidente del 2023 si è verificato poco dopo mezzanotte e mezza in largo Zecca, coinvolte un'automobile e una moto.

Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di circa 30 anni, soccorso dal personale inviato sul posto dal 118: l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Bianca di Cornigliano. A causa dei vari traumi riportati è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

In Largo Zecca è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e l'accertamento della dinamica, chiusa per oltre un'ora, fino alle 2:30, piazza Corvetto in direzione gallerie.