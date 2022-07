Scontro auto-moto, centauro in codice rosso al San Martino

Incidente stradale a Sestri Ponente in via Cristo di Marmo intorno alle 6:45 di sabato 9 luglio 2022. Scontro, per ragioni ancora da accertare, tra un'automobile e una moto.

Ad avere la peggio il centauro che ha riportato diversi traumi, soccorso dal personale del 118 con l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Rosa Rivarolese, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che si occuperanno di ricostruire la dinamica dell'incidente.