Schianto auto-moto in autostrada: traffico in tilt

Dopo il maxi tamponamento sulla A7 un secondo incidente ha mandato in tilt il traffico in autostrada nella giornata di mercoledì 16 agosto 2023. Intorno alle ore 10:45 si sono scontrate, per ragioni in via di accertamento, un'automobile e una moto.

Lo schianto è avvenuto nel tratto di A12 tra Recco e Rapallo in direzione levante e il traffico è bloccato con sei chilometri di coda a partire da Genova Nervi. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Verde di Recco, dei Volontari del Soccorso di Ruta e l'automedica Golf 6. L'entrata di Recco verso levante è stata chiusa, Autostrade consiglia di uscire a Recco e rientrare a Rapallo dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Dalle prime informazioni risultano esserci due feriti, trasportati in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.